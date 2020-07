Segundo o boletim da situação epidemiológica em Portugal, revelado esta terça-feira pela DGS, já morreram 1.697 pessoas infetadas com o novo coronavírus desde o início do surto no país, mais seis óbitos face ao boletim de ontem.

Nas últimas 24 horas, foram ainda confirmados 127 novos casos, elevando para 48.898 o número total de diagnósticos positivos, confirmados desde o início da pandemia. O segundo dia consecutivo abaixo dos 150 casos.

A região de Lisboa e Vale do Tejo, onde se têm registado vários surtos, regista agora 24.470 casos, mais 101 do que ontem.

O número de recuperados subiu de 33.547 para 33.769, depois de mais de 222 pessoas terem sido consideradas recuperadas nas últimas 24 horas.

Há 439 doentes internados, menos 15 do que ontem, e 62 encontram-se em Unidades de Cuidados Intensivos, mais um face a segunda-feira.

A aguardar resultados laboratoriais estão ainda 1.697 pessoas e as autoridades de saúde têm em vigilância 35.077 contactos.

Casos Confirmados

902 meninos e 758 meninas com menos de 10 anos;

1.021 rapazes e 1.155 raparigas entre os 10 e os 19 anos;

3.434 homens e 3.995 mulheres entre os 20 e 29 anos;

3.777 homens e 4.191 mulheres entre os 30 e 39 anos;

3.595 homens e 4.482 mulheres entre 40 e os 49 anos;

3.184 homens e 4.282 mulheres entre os 50 e os 59 anos;

2.325 homens e 2.607 mulheres entre os 60 e 69 anos;

1.608 homens e 1.815 mulheres entre os 70 e os 79;

1.848 homens e 3.855 mulheres casos com mais de 80 anos;

40 homens e 24 mulheres cujo grupo etário é desconhecido

21.734 casos do sexo masculino e 27.164 do sexo feminino

Óbitos:

1 homem e 1 mulher entre os 20 e os 29 anos;

1 homem e 2 mulher entre os 30 e os 39 anos;

10 homens e 10 mulheres entre os 40 e os 49 anos

38 homens e 17 mulheres entre os 50 e os 59 anos;

103 homens e 48 mulheres entre os 60 e os 69 anos;

199 homens e 128 mulheres entre os 70 e os 79;

492 homens e 647 mulheres com mais de 80 anos

844 óbitos do sexo masculino e 853 do sexo feminino