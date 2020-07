PS e PSD aprovaram sozinhos as alterações aos debates com presença obrigatória do primeiro-ministro esta terça-feira. Nas votações indiciárias do grupo de trabalho criado para o regimento do Parlamento ficou definido que o primeiro-ministro passará a ir ao Parlamento de dois em dois meses.

A proposta, que teve por base um texto do PS, teve os votos contra do Bloco de Esquerda, PCP, CDS, PAN, Iniciativa Liberal e da deputada não-inscrita Joacine Katar Moreira.

A versão final irá a votos em plenário amanhã, dia 23 e as novas regras devem entrar em vigor já em setembro.

O primeiro debate quinzenal realizou -se em janeiro de 2008.