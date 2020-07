A semana começou com sinais de algum alívio no combate à covid-19: o número total de novos casos já não era tão baixo desde 11 de maio, praticamente desde o início do desconfinamento. Aos domingos costuma haver menos casos reportados, por exemplo muitos laboratórios estão fechados ao fim de semana, mas a quebra já vem da última semana, em que os novos casos em Lisboa diminuíram depois de semanas de estabilização. Até domingo, registaram-se menos 12,5% novos casos face à semana anterior. A região de Lisboa registou 1650 novos casos, o que compara com 1884 na semana anterior. A melhoria de Lisboa mas também uma diminuição dos casos detetados na região Norte melhorou o balanço nacional, com um total de 2124 novos casos de domingo a domingo, menos 291 do que na semana anterior.

Na conferência de imprensa desta segunda-feira, Marta Temido indicou que, nos últimos sete dias, a incidência de novos casos no país ficou abaixo do patamar dos 20 casos por 100 mil habitantes, o patamar usado por alguns países para definir restrições a viagens. “É agora de 19 por 100 mil habitantes, um sinal encorajador que mostra que Portugal está já abaixo de uma incidência de 20 por 100 mil habitantes”, disse Marta Temido, reconhecendo no entanto que a taxa a 14 dias ainda é ainda superior a 40 casos por 100 mil habitantes, o que implicará manter o esforço de combate à doença para que a situação epidemiológica nacional surja mais alinhada com a dos restantes países.

É o que mostra o último mapa publicado pelo Centro Europeu de Controlo e Prevenção de Doenças (ECDC na sigla inglesa), que usa como indicador a notificação de novos casos nesta janela temporal de 14 dias, referência que também tem sido usada na abertura dos corredores turísticos – e que foi o critério para exclusão de Portugal. A região de Lisboa continua a aparecer a vermelho. Marta Temido adiantou que a incidência a 14 dias em Lisboa aparenta estabilizar em torno dos 100 a 140 novos casos por 100 mil habitantes, com tendência decrescente”, disse a ministra da Saúde, salientando que esta segunda-feira se registou “a incidência mais baixa desde o dia 1 de julho em quase todos os concelhos”. Será no entanto preciso reduzir a incidência em Lisboa a 60 casos por 100 mil habitantes para baixar ao nível laranja, aquele em que se encontra por exemplo a região da Catalunha, numa altura em que existem também tendências díspares noutros países europeus e não é certo que a covid-19 acalme muito mais este verão na Europa. Mais provável é que continuem a ocorrer surtos em diferentes regiões, intervenções localizadas e depois surtos noutros locais, como explicou ao SOL depois da última reunião técnica o epidemiologista Manuel Carmo Gomes. No relatório semanal do ECDC, publicado este fim-de-semana, Espanha, onde os novos casos tornaram a aumentar na última semana, surge agora entre os países onde há uma tendência de aumento de casos e que inclui também Áustria, Bélgica, Croácia, Islândia, Luxemburgo, Roménia e Eslovénia.

Sintra é o concelho com mais novos casos Marta Temido revelou que a incidência baixou em todas as freguesias em estado de calamidade, dados que continuam a não ser disponibilizados pelo Ministério da Saúde e pela Direção Geral da Saúde. Mantém-se mais elevada em Sintra, indicou.

Esta segunda-feira foram atualizados os dados por concelho nos boletins da DGS, que passaram a ter apenas uma atualização semanal. Desde a última atualização, feita na terça-feira da semana passada, o concelho de Sintra registou o maior número de novos casos (257); na Amadora foram detetados neste mesmo período 101 novos casos, em Loures 109, em Odivelas 76 e em Lisboa 156. Parece haver uma diminuição em todos, mas estes dados por concelho não incluem todas as notificações, já que em Lisboa neste período foram ainda diagnosticados em Lisboa mais de mil casos e a maioria não parecem ter sido atribuídos a um concelho.

Índice de contágio maior no Algarve Em todo o país havia esta segunda-feira 206 surtos ativos, 131 na região de Lisboa e Vale do Tejo, 41 no Norte, 13 no Algarve, 11 no Centro e 10 no Alentejo. Em Lisboa há agora menos três surtos ativos na semana passada, sendo que um surto só é declarado extinto 28 dias após o registo do último caso associado àquela cadeia de transmissão. Já no Alentejo, onde na sexta-feira havia cinco surtos ativos, há agora dez. Na última semana, a região do Alentejo e do Algarve registaram mais casos do que na semana anterior, uma subida que só os próximos dias permitirão perceber se se mantém.

Segundo as últimas projeções do Instituto Nacional de Saúde Dr. Ricardo Jorge, no final da semana passada o Algarve era a região do país com o RT (que calcula quantos casos surgem em média a partir de cada infetado) mais elevado. Os investigadores estimavam um RT de 1,04 na região Norte, que desde 13 de junho tem tido um RT superior a 1, mas parece haver um desagravamento da situação. Estimavam depois um RT de 0,99 na região Centro, 0,94 região de Lisboa e Vale do Tejo, 0,89 na região do Alentejo e 1,17 na região do Algarve.

Esta segunda-feira havia 13 533 casos ativos de covid-19 no país, um número que entre novas infeções e recuperados estabilizou nos últimos dias. Se são menos do que no pico da epidemia em abril, continuam a ser mais do que em maio, quando aumentaram os casos em Lisboa. Na altura, o país chegou a registar 11 mil casos ativos, mas os doentes em tratamento ou vigilância em casa acabaram por tornar a aumenta. Nos hospitais havia ontem 454 doentes internados com covid-19, uma ocupação que tem tido algumas flutuações, sem subir muito mas também sem baixar. Registaram-se mais duas mortes. Desde o início da epidemia a covid-19 vitimou 1610 pessoas, a maioria idosos com mais de 70 anos. Segundo a informação disponibilizada pelo Ministério da Saúde, 40% eram residentes em lares. O relatório semanal do ECDC, que analisa a informação reportada pelos diferentes estados membros, mostra que a incidência da covid-19 em Portugal continua mais elevada no grupo etário dos 80 anos do que acontecia no início do desconfinamento, havendo nos últimos dias uma tendência de diminuição. O aumento dos contágios entre idosos foi um dos alertas na última reunião técnica no Infarmed e a ministra da Saúde reconheceu na passada sexta-feira que os surtos em lares são os que suscitam maior preocupação.