O primeiro-ministro, António Costa, anunciou, esta segunda-feira, que Portugal deverá receber 15,3 mil milhões de euros do Fundo de Recuperação, que ainda está a ser discutido em Bruxelas, pelo quarto dia consecutivo, pelos líderes da União Europeia, que tem como objetivo apoiar os países da UE a dar uma resposta à crise provocada pelo aparecimento do novo coronavírus. Costa diz que este "é um bom acordo". "Ficou no limite daquilo que faria com que este fundo não fosse suficiente robusto para responder a esta primeira fase da crise", acrescentou o governante.

Apesar de o estabelecido poder ainda sofrer alterações ao longo do dia, Costa afirma que "no que respeita a Portugal, nas suas diferentes dimensões" o país pode esperar receber uma verba de 15,3 mil milhões de euros, "que tem execução prevista entre janeiro de 2021 e 2026", disse António Costa, em Bruxelas, citado pela RTP3.

Recorde-se que o montante previsto na proposta da Comissão Europeia era bastante superior e que no caso de Portugal houve uma diminuição de 400 milhões de euros no valor. "A proposta da Comissão, que era de 500 mil milhões, foram aprovados 390 mil milhões, há uma diferença de 110 mil milhões, é um corte de 20% face ao montante anterior", disse Costa. "No nosso caso concreto, há uma diferença de cerca de 400 milhões de euros entre a versão inicial e a versão atual", acrescenta o primeiro-ministro, sublinhando que depois irá ocorrer "um mecanismo de compensação".