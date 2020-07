A Juventus e a Lazio fecham na noite desta segunda-feira a jornada 34 da Serie A. Em Turim, a equipa de Maurizio Sarri vai tentar dar mais um passo importante rumo ao nono título consecutivo. Mas há mais motivos de interesse naquele que é o principal jogo da jornada: este duelo vai também proporcionar um confronto entre os dois melhores marcadores da prova transalpina, que estão neste momento separados apenas por um tento. Ciro Immobile, com 29 golos, surge no topo desta lista, em que Cristiano Ronaldo é segundo (28). O internacional português tenta hoje regressar aos golos depois de ter ficado em branco na última jornada, com o empate a três bolas frente ao Sassuolo. Até então, o avançado de 35 anos contava seis jogos consecutivos a marcar. A série goleadora começou ante o Bolonha (jornada 27) e prolongou-se até ao encontro com a Atalanta, em que bisou, de grande penalidade (jornada 32). Comparativamente à última época (a primeira ao serviço da Juventus), Cristiano Ronaldo já superou a marca pessoal em sete golos (apontou 21 em 2018/19 na Serie A). De notar que a Vecchia Signora procura ainda voltar aos triunfos na competição, já que soma neste momento três partidas sem conquistar os três pontos (antes do empate com o Sassuolo e Atalanta, os bianconeri tinham perdido para o Milan de Ibrahimovic e Rafael Leão).

A cinco jornadas do final da Liga, a Juve vai defrontar a Lazio, seguindo-se os embates com Udinese, Sampdoria, Cagliari e Roma (na 38.a e última ronda).

Cristiano Ronaldo prepara-se, assim, para conquistar a Serie A pela segunda vez no seu segundo ano pela Juventus. A Liga italiana é, neste momento, a única prova entre os principais campeonatos da Europa que ainda não apurou o campeão da presente época, depois de Real Madrid, Liverpool, Bayern Munique e PSG (declarado campeão após o Governo francês ter cancelado a Ligue 1, na sequência da pandemia de covid-19) terem vencido as respetivas competições. Recorde-se que, após o término da Liga italiana, a Juve vai dar cartas na Champions, procurando apurar-se para a inédita fase final da prova, em Lisboa. O clube de Turim precisa de dar a volta à eliminatória depois de ter perdido (1-0) para o Lyon, em França, na primeira mão dos oitavos-de-final.