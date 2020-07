O rapper norte-americano Kanye West, que anunciou recentemente que era candidato a Presidente dos Estados Unidos, inaugurou a campanha com um comício, este domingo.

O evento ficou marcado pela proposta do músico para desencorajar o aborto: dar um milhão de dólares às mulheres que decidam ter um bebé.

A dada altura, Kanye West começa a chorar e recorda que o seu pai queria que a sua mãe tivesse acabado com a gravidez e admitiu que também ele pensou nisso quando a mulher, Kim Kardashian, engravidou.

“Quase matei a minha filha”, disse no comício, citado pela agência de notícias Efe. Por outro lado, o rapper fez questão de dizer que concorda que o aborto seja legal, mas propõe que as mulheres que decidam ter um bebé recebam “um milhão de dólares”, para as desencorajar de porem fim à gravidez.

Recorde-se que Kanye West anunciou publicamente a sua candidatura independente no dia 4 de julho, depois de até então ter apoiado Donald Trump. Questionado sobre a mudança, o músico sublinhou que a atual governação é “um caos”.

Esta não é a primeira vez que o músico ‘ameaça’ com uma incursão na política. Nos últimos anos, Kanye West tem sido um forte defensor da política de Donald Trump, a quem chamou de herói num encontro entre os dois na Casa Branca, em 2018, quando lhe agradeceu por o fazer sentir “como o Super-Homem”.

Agora, dois anos depois Kanye West passou de apoiante a adversário, isto se conseguir cumprir o apertado prazo para a recolha de assinaturas necessárias para a formalização da candidatura às eleições de novembro.