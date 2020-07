O holandês

Temos um problema de política doméstica que preocupa os parceiros comunitários mas a que os portugueses não dão importância, designadamente quem governa e quem apoia este Governo.

O primeiro-ministro holandês foi a Bruxelas à cimeira de chefes de governo, dizer que os países que pretendem receber solidariedade europeia, com a atribuição de fundos para sete anos, devem garantir que fazem reformas internas.

Disse afinal, o que salta à vista e é o caso de Portugal.

O dinheiro vindo de Bruxelas, sem reformas no Estado e na sociedade, não foi capaz, não será capaz, só por si, de mudar a nossa realidade de pobreza e atraso quanto a desenvolvimento económico e social, comparativamente com países de estrutura, dimensão e tempo de integração europeia, semelhante e também as chamadas “novas democracias emergentes”, ex-comunistas.

Ou seja, Portugal tem um problema de política doméstica, que preocupa os parceiros comunitários, mas a que os portugueses não dão importância, designadamente quem governa e quem apoia este governo.

Não é de estranhar.

Se parceiros políticos deste governo, atacam a nossa participação na UE e a integração na eurozona, como podiam acolher as preocupações dos que vêem Portugal perder décadas de crescimento mundial, permanecendo eternamente na posição de país de frouxo crescimento ?

Portugal, que integra o grupo de recebedores líquidos e renunciou a contribuinte líquido nos próximos vinte anos, a manterem-se as condições de impasse político actual, há risco que não corremos: que nos batam à porta pedindo ajuda, alterando o nosso Estatuto na Europa.

Daí que os chamados parceiros “frugais”, nesta Cimeira, peçam uma espécie de “troika” permanente para continuarmos a receber ajuda.

De outro modo, sem o dizer, fica a mensagem para que optemos definitivamente pelas ideias de A. Costa e do seu fantástico mundo albanês moderno, inspirado no conselheiro bancário e de Estado Louçã, com o catecismo de 1918 brandido pelo PCP, mai-las senhoras do bloco em tiro ao alvo permanente.

Neste caso, façamos então as nacionalizações que este governo admite fazer, voemos então na TAP ao preço de luxo das arábias e sigamos a estratégia louca de multiplicar a dívida e o desnorte.

Seria um mundo fantástico este que o Portugal governamental solicita.

Uma coisa como ir ao banco pedir emprestado, sem dizer para quê, sem garantias nenhumas de aplicação reprodutiva do que nos emprestam, bastando a mão estendida para cair nela o donativo.

Há em Portugal quem sonhou ter ajudas de 70 mil milhões de euros como em 2011, para garantir pensões e o funcionamento básico do Estado, e não ter a troika a controlar a aplicação destes recursos.

Há quem sonhe hoje ainda, ir de mão beijada às capitais europeias, agora de máscara e reverências invocando o Covid19, para logo que recebido o cheque, regressar a Lisboa, para voltar ao vício e reafirmar acordos com o PCP e o BE.

Uma espécie de amante de luxo dos contribuintes líquidos da Europa, para manter as meninas do sul na casa do euro.

É difícil, sendo patriota, não bater palmas ao holandês que diz e talvez faça o papel encomendado pela germânica Merkel, assim resguardada na benignidade discreta, para daqui a pouco sair como heroína histórica consensual do Euro e da unidade europeia.

A estes açoites sorridentes a Portugal e também a Espanha, chama o holandês a questão da “gouvernance”.

Isto é, como se governa em Portugal e por que razão não crescemos criando riqueza a sério.

Como se governa em Portugal e não atraímos investimento estrangeiro, num país descapitalizado.

Como se governa em Portugal e empresas portuguesas vão para a Holanda pagar impostos, ficando por saber por que razão não oferecemos as mesmas condições de fiscalidade como na Holanda.

Como se governa em Portugal e os processos na justiça a concorrerem com o tempo da justiça divina.

Como se governa em Portugal e uma decisão da Administração Pública está hoje num tempo de comunicação instantânea, como no tempo dos “mangas de alpaca”.

Como se governa em Portugal, com a educação de pluralismo limitado, prevalecendo o controlo de marxistas e teorizadores da esquerda, tantas das vezes arqueológica, tantas das vezes caceteira.

Como se governa em Portugal, sugando o lucro das empresas e o trabalho das famílias.

Como se governa em Portugal, sendo mais difícil despedir um colaborador de uma empresa, do que criar a empresa.

Como se governa em Portugal, em que a agenda política parlamentar é a de grupos de estudos avançados em engenharia social, em vez da questão essencial económica e de desenvolvimento global do país.

O holandês, como todos os responsáveis das capitais europeias, recebem relatórios das embaixadas em Lisboa.

Depois, um dia, ganham coragem e não cedem, “the party is over” e o primeiro-ministro A. Costa fica sem jeito ...

Tudo por causa do holandês, dos “holandeses”.

Jurista