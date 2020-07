O dilema de andar sempre de mão estendida

Em abono da verdade, diga-se que os países do Sul, nos últimos 30 anos, desperdiçaram milhões e milhões de euros vindos da União Europeia.

À hora a que escrevo, não sei se o famoso fundo da União Europeia de 750 mil milhões será aprovado e se Portugal terá direito ao seu quinhão.

Sei, sim, que à semelhança de outras situações idênticas, os países ditos ricos do norte da Europa não querem ver a sua riqueza ser usada pelos países despesistas do sul do Velho Continente, como nos retratam.

Não sei se somos mais ou menos corruptos do que eles, mas é fácil perceber que são mais transparentes – isto se excluirmos as suas famosas offshores, no caso dos holandeses. Mas tentemos meter-nos na pele de um holandês, sueco, dinamarquês, finlandês ou austríaco.

