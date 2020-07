A mudança milionária de Cristina Ferreira da SIC para a TVI já está a provocar uma verdadeira revolução nos canais de televisão, tanto no campo da programação como da informação. A notícia da saída da apresentadora caiu que nem uma bomba no canal de Paço de Arcos e, depois de uma verdadeira troca de galhardetes, a empresa liderada por Francisco Pinto Balsemão começa a reagir.

O programa da manhã vai passar a chamar-se Casa Feliz – o nome do passatempo até aqui conduzido no programa da apresentadora – e vai ser apresentado por Diana Chaves e João Baião, que têm estado a trabalhar em ensaios de última hora. A missão é difícil: manter as audiências de Cristina Ferreira nas manhãs e não só. Em cerca de dois anos, desde que a apresentadora entrou no canal de Paço de Arcos, este passou a ser líder de audiências e o canal de Queluz sofreu fortes penalizações – uma situação que já não acontecia há quase 16 anos.

O seu regresso é explicado, em parte, por isso mesmo: “Um dia, alguém me disse que a casa-mãe precisava de mim. Olhei e percebi que fazia lá falta. Era preciso reconstruir paredes que tinham caído. Ninguém gosta de ver a casa da mãe a cair. E a filha volta para trabalhar”, disse a apresentadora da Malveira na sua conta de Instagram. nta de Instagram.

A mensagem teve resposta por parte do diretor de programas da SIC, que foi “obrigado” a comentar a saída repentina de Cristina Ferreira. “A Cristina passa a ser nossa concorrente direta e a nossa atitude é a mesma que tivemos para com os seus três antecessores e respetivas direções de programas com as quais temos competido nestes dois anos: respeito pessoal e institucional”, escreveu na mesma rede social, acrescentando: “Só quem não conhece a força e o talento dos profissionais da SIC ou não sabe como funciona uma estação de televisão pode pôr isso em causa. Defendê-los-ei sempre com tudo o que sou, porque sei bem, há muito tempo, o quanto o merecem”.

Leia o artigo completo na edição impressa do jornal i. Agora também pode receber o jornal em casa ou subscrever a nossa assinatura digital.