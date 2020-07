O líder do Chega, André Ventura, no seu primeiro comício enquanto candidato a Presidente da República prometeu, “quando lá chegar, acabar com reuniões de cabaré”.

O candidato não poupou críticas a ninguém, da esquerda à direita e ao Presidente da República.

Também considerou “uma enorme vergonha”, no meio de “um dos momentos mais difíceis da história”, na sequência da pandemia de covid-19, Mário Centeno ter feito “as malas” e ter ido “para o Banco de Portugal.