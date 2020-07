Um menino de dois anos morreu afogado numa piscina particular em Palmela, distrito de Setúbal. Foram mobilizados para o local, pelas 10h30 de sábado, os bombeiros de Palmela e uma viatura médica de emergência e reanimação (VMER).

Apesar das tentativas de reanimação, o menino não conseguiu escapar, com o óbito a ter sido declarado no local.

Segunda morte num mês

Este é o segundo caso de afogamento mortal em piscinas no concelho de Palmela em apenas um mês. No dia 21 de junho, outro menino de dois anos morreu afogado numa piscina no parque de campismo Vasco da Gama, no Pinhal Novo.

O óbito também foi confirmado no local.

Conselhos da GNR

De modo a reforçar a consciencialização da população para o afogamento de crianças e jovens em piscinas privadas, a GNR tem realizado ações através de um projeto denominado Piscina Segura. “Nos últimos 16 anos ocorreram 247 afogamentos com desfecho fatal em crianças e jovens”, adiantou a GNR, pedindo que se mantenham sempre as crianças sob vigilância permanente de um adulto.