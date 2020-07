A chefe do executivo de Hong Kong, Carrie Lam, disse este domingo que a região semiautónoma chinesa vive uma situação "crítica" após registar 100 novas infeções por covid-19 nas últimas 24 horas, um recorde para a região, e anunciou novas medidas.

Carrie Lam anunciou novas medidas, onde se inclui um plano para tornar obrigatório o uso de máscara em locais públicos fechados ou a obrigação de trabalhar em casa para funcionários 'não essenciais' do serviço público.

"Acredito que a situação é realmente crítica e não há evidências de que esteja a ser controlada", destacou Carrie Lam enquanto falava com jornalistas.

Inicialmente, Hong Kong registou resultados positivos na luta contra a covid-19, terminando praticamente com os casos de contágios locais em junho. Mas o número de novos casos começou a subir novamente nas últimas duas semanas e os médicos estão agora com dificuldades para identificar as cadeias de transmissão naquele território densamente povoado, com 7,5 milhões de pessoas.