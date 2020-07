O julgamento do primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, foi retomado este domingo em Jerusalém, após uma paragem de dois meses.

O PM é acusado de fraude, quebra de confiança e aceitação de subornos numa série de escândalos, nos quais é acusado de ter recebido presentes luxuosos de amigos milionários e trocado favores com magnatas dos media por uma cobertura mais favorável de si mesmo e de sua família.

De acordo com a agência Associated Press (AP), não era esperado que Netanyahu, que nega irregularidades e diz que as acusações são uma caça às bruxas orquestrada pelos media, comparecesse à audiência, que está a ocorrer num tribunal de Jerusalém e é principalmente uma deliberação processual.