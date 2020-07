O cacique Raoni Metuktire, de 89 anos, líder da etnia Kayapó e conhecido internacionalmente pela defesa dos direitos dos povos indígenas, foi transferido para uma Unidade de Terapia Intensiva de um hospital, em Mato Grosso

Raoni foi internado com sintomas de fraqueza, falta de ar, complicações gastrointestinais e desidratação após desenvolver uma depressão causado pela morte de sua esposa, Bekwyjkà Metukire, no dia 23 de junho após sofrer um AVC.

Segundo o site de notícias brasileiro, G1, o cacique está internado desde quinta-feira. O cacique vive no Parque Nacional do Xingu, em São José do Xingu, a 931 km de Cuiabá.