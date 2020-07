No surto num lar de Reguengos de Monsaraz, distrito de Évora, que já fez 17 mortes, a Câmara Municipal anunciou este domingo que 21 utentes já estão curados, diminuindo o número de casos ativos para 95.

“No dia de hoje já podemos registar os primeiros 21 utentes curados e mais dois na comunidade, atingindo, assim, as cinco dezenas de curas no surto do mês passado”, lê-se num comunicado divulgado pela Autoridade Municipal de Proteção Civil.

Este domingo, recorde-se, mais cinco pessoas morreram por covid-19 e foram registados 246 novos casos nas últimas 24 horas em Portugal.