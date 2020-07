Depois de Cristina Ferreira ter anunciado o seu regresso à TVI, o diretor de programas da SIC, Daniel Oliveira, agradeceu este domingo o trabalho feito pela apresentadora no canal de Carnaxide, admitindo também, num longo texto nas redes sociais, que Cristina passa a ser "concorrente direta" da SIC.

"Agradeço à Cristina o trabalho, o talento e a sua ambição de querer sempre mais. A Cristina passa a ser nossa concorrente direta e a nossa atitude é a mesma que tivemos para com os seus três antecessores e respectivas direções de programas com as quais temos competido nestes dois anos: respeito pessoal e institucional", escreveu Daniel Oliveira numa publicação, na qual referiu também que o projeto de Cristina Ferreira na SIC nunca foi assente numa só pessoa.

"A Cristina, com quem vivemos momentos exaltantes, teve um papel muito importante neste projeto e nesta estratégia, que nunca foi assente, como tive oportunidade de sublinhar várias vezes, numa só pessoa. Só quem não conhece a força e o talento dos profissionais da SIC ou não sabe como funciona uma estação de televisão, pode pôr isso em causa. Defendê-los-ei sempre com tudo o que sou, porque sei bem, há muito tempo, o quanto o merecem", sublinhou.

Além de tecer elogios a Cristina Ferreira, Daniel Oliveira falou ainda sobre o sucesso da SIC nos últimos tempos.

"2020 cumpre o dia 200. A SIC venceu 196 desses dias. São 98% de vitórias, creditadas, com justiça, a centenas de pessoas, ao profissionalismo das produtoras que estão com a SIC e à confiança dos nossos parceiros. E, por último mas em primeiro, ao público, que está connosco. Hoje, como ontem e amanhã", concluiu.

Cristina Ferreira, recorde-se, vai assumir a função de diretora de entretenimento e ficção da TVI.