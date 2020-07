O incêndio que deflagrou, esta sexta-feira, na Serra de Valongo, reacendeu este sábado, depois de ter sido dado como dominado no final de tarde de ontem.

Segundo declarações de uma fonte do CDOS, citada pela Lusa, não existem informações precisas do que se passa no terreno mas é possível que várias pessoas estejam a ser retiradas de casa por precaução, visto as chamas estarem cada vez mais próximas de algumas habitações em Sobrado.

De acordo com a página da Autoridade Nacional da Proteção Civil, estão 185 operacionais a combater as chamas, apoiados por 51 viaturas e um meio aéreo.