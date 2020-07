A jovem patinadora Ekaterina Alexandrovskaya morreu, aos 20 anos, depois de ter alegadamente sofrido uma queda de seis andares, do seu apartamento, no centro de Moscovo, este sábado. A atleta acabou por não resistir aos ferimentos e foi encontrada já sem vida, avançou a estação televisiva russa RenTV. As autoridades estão a investigar o caso para compreender o que esteve na origem da queda da atleta.

Apesar de ter nascido na Rússia, Ekaterina representava a Austrália a nível internacional no mundo do desporto. A jovem foi campeã mundial de pares da Austrália, juntamente com Harley Windsor, conquistou a medalha de ouro nos Campeonatos do Mundo de júniores de 2017. Em 2018, Ekaterina Alexandrovskaya e Harley Windsor ficaram no 18.º lugar dos Jogos Olímpicos de inverno, realizados em Pyeongchang, na Coreia do Sul.

Windsor, antigo par da jovem, reagiu à sua morte e mostrou-se "desolado". "Tudo o que conquistámos juntos é algo que jamais esquecerei e guardarei sempre no meu coração", escreveu o patinador na rede Instagram.