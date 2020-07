Nasceu pela primeira vez em Portugal um bebé que foi infetado com covid-19 ainda no útero da mãe. Apesar de já terem nascido mais de 130 bebés, filhos de mães infetadas com o novo coronavírus, apenas um foi infetado ainda durante a gravidez.

Segundo o jornal Expresso, a menina nasceu prematura, com 34 semanas e dois dias, no Hospital São Francisco Xavier, em Lisboa, há cerca de duas semanas. "Temos provas de que houve transmissão vertical congénita in utero, através de uma amostra de sangue retirada da criança, muito pouco tempo após o nascimento”, explicou Rita Perez, médica e presidente do conselho de administração do Centro Hospitalar Lisboa Ocidental, de que faz parte o São Francisco Xavier.

No ínicio, a recém-nascida "apresentava sintomas graves associados à Covid-19, como pneumonia e falta de ar, tendo sido ventilada e internada em Unidade de Cuidados Intensivos, onde ainda permanece", afirma ainda a profissional de saúde à mesma fonte. Com o passar do tempo, a menina começou a mostrar melhorias, no entanto, "os testes ao novo coronavírus continuam a dar positivo".

A mãe ainda se encontra internada. O caso da menina está a ser acompanhado pelo Instituto Ricardo Jorge e em breve irão ser publicadas mais conclusões numa revista internacional da especialidade.