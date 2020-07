Cristina Ferreira já fechou acordo com a Media Capital, de Mário Ferreira, e vai regressar ao canal de Queluz, ficando com uma participação no capital social da dona da TVI.

