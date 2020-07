O número de casos diários em Espanha voltou a subir pelo quarto dia consecutivo. Foram registadas mais 628 infeções em Espanha, esta sexta-feira, o número mais elevado desde o dia 8 de maio, de acordo com as autoridades de saúde espanholas. No total, já foram infetadas 260.255 pessoas no país.

Foram ainda confirmados mais quatro óbitos, esta sexta-feira, sendo que o total de número de mortes dos últimos sete dias são 10 pessoas. Desde o início da pandemia já morreram 28.420 pessoas em Espanha.

Recorde-se que esta sexta-feira o Governo espanhol decidiu voltar a colocar Barcelona e 12 municípios da área metropolitana da Catalunha em período de confinamento, durante os próximos 15 dias, depois do aumento do número de casos. As autoridades pediram à população que reside na cidade para evitar sair das suas casas de modo a controlar a propagação da doença. "Recomenda-se que a saída de casa seja feita para as coisas indispensáveis. O importante é deixar de socializar e não ter de proibir absolutamente tudo. Deixar que as pessoas tenham em mente como podem realizar todas as actividades. Ninguém quer ir para o confinamento total em casa, embora seja a forma mais segura de manter o vírus à distância", explicou a conselheira regional da Saúde, Alba Vergés.