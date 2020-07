Nas últimas 24 horas foram confirmados mais 11 óbitos relacionados com a covid-19 em Itália. Comparativamente ao balanço do dia anterior ocorreu uma descida ligeira - foram registadas 20 vítimas mortais esta quinta-feira. No total, já morreram 35.028 pessoas infetadas com o novo coronavírus no país.

Foram ainda registados mais 233 novos casos de covid-19, o que representa uma subida ligeira comparativamente aos dados de quinta-feira em que foram confirmadas 230 infeções. Desde o início da pandemia já foram infetadas 243.967 pessoas.

196.483 pessoas já recuperaram da covid-19 em Itália. Mais 237 pessoas venceram a doença nas últimas 24 horas.

Há, neste momento, 12.456 casos positivos. 771 pacientes estão hospitalizados dos quais 50 encontram-se em Unidades de Cuidados Intensivos.