A aplicação que vai poder alertar os utilizadores caso tenham contactado com outros utilizadores posteriormente diagnosticados com covid-19 já está a ser testada por voluntários e, ontem, o Governo aprovou o enquadramento legal para avançar. Depois das recomendações feitas pela Comissão Nacional de Proteção de Dados, a ministra da Presidência, Mariana Vieira da Silva, anunciou que o Governo aprovou um decreto-lei que estabelece que a Direção-Geral da Saúde será a autoridade responsável pelo tratamento dos dados. O mesmo diploma vai regular a intervenção dos profissionais de saúde na app STAYAWAY COVID.

O sistema foi desenvolvido pelo Instituto de Engenharia de Sistemas de Computadores, Ciência e Tecnologia (INESC TEC), em parceria com o Instituto de Saúde Pública da Universidade do Porto e as empresas Keyruptive e Ubirider, no âmbito da Iniciativa Nacional em Competências Digitais e.2030. Vieira da Silva sublinhou que os dados recolhidos “não vão ser usados para mais nada” que não a verificação de situações de risco e apontou o lançamento para o início de agosto. Até lá, a app, um sistema que já é usado em países como Alemanha, Suíça ou Itália, não estará ainda disponível ao público. Quando estiver recolherá informações sobre os telemóveis que estejam a menos de dois metros durante 30 minutos do utilizador. Em caso de teste positivo, o utilizador poderá inserir um código na app que gerará um alerta para outros utilizadores que tenham estado perto e com maior risco de exposição, um sistema que assenta em Bluetooth e dados anonimizados. Ou seja, o utilizador não receberá informação sobre quem testou positivo, apenas um alerta de que teve contacto com alguém infetado.