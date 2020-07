A TAP informou, esta sexta-feira, que "foi alcançado o acordo definitivo de todas as partes envolvidas" na venda do grupo ao Estado Português esta quinta-feira, após aprovação por parte do Conselho de Administração da TAP ter sido da

Em comunicado enviado à Comissão de Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), o Grupo TAP informa que tem vindo a ser negociado um empréstimo do Governo ao grupo no valor de 946 milhões de euros, tal como aprovado pela Comissão Europeia. Na nota, o grupo sublinha que o Estado português poderá ainda emprestar ao grupo 254 milhões de euros, não sendo, porém, obrigado a tal.

Na mesma nota, o grupo confirma que o Estado português passou a deter 72,5% do grupo TAP por 55 milhões de euros e que, por 90 milhões de euros a Azul, que até à celebração do contrato era acionista indireta do grupo, renunicou ao respeto direito de conversão.

O grupo informa ainda que "estão reunidas as condições para a formalização de todos os documentos contratuais tidos por necessários".