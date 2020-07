Falta muito para chegarmos a 2021?

As perspectivas económicas recomendam um novo slogan turístico: “Vá de férias e não volte!” No regresso poderá já não haver emprego, nem conta bancária, nem casa, nem...

A fazer fé na leitura dos búzios feita pelos economistas, basta continuarmos vivos até ao final de 2020 para podermos aproveitar a retoma económica prometida para 2021. A previsão é feita sob condição de a pandemia não apostar numa sequela neste Outono, seguida de um novo confinamento invernal.

Mesmo sem nova pandemia ou novo confinamento generalizado, como é que nos mantemos vivos até ao final deste ano? O layoff terá de ser prorrogado, juntamente com as moratórias ao pagamento de dívidas. O layoff custa dinheiro, o que se traduz em mais dívida pública no imediato e mais impostos em breve. A moratória das dívidas a privados irá asfixiando suavemente agentes e sectores económicos, numa escolha cruel entre os que vão à falência em breve ou só daqui a algum tempo.

Portugal e os portugueses não têm capital acumulado, poucos podem sobreviver dois ou três meses sem rendimentos. As empresas estão descapitalizadas e mesmo os capitalistas, incluindo os nomes sonantes do Gotha lusitano, não têm capital; muitos vão entrar na segunda ou terceira geração de falidos. A capacidade de endividamento do país poderá ser posta à prova nos próximos meses, quando os efeitos da queda do PIB se consolidarem em todos os países e os especuladores começarem a escolher o Estado mais tenrinho. As renovadas promessas do BCE de fazer o que for preciso para salvar o euro valem enquanto o problema afectar um ou alguns dos pequenos Estados. A bancarrota declarada ou a intervenção troikiana num grande Estado (“Do I hear Italy?”) ou num médio (Espanha) será de molde ou a acabar com a zona euro ou a promover a federalização a marchas forçadas.

O dinheiro da União Europeia, duramente regateado no Conselho Europeu que começou hoje, só chegará, em prestações, a partir de 2021.

O Outono do nosso descontentamento será muito duro e arrisca-se a durar muito. É provável que tenhamos direito a nova troika, sem este nome e sem termos declarado bancarrota, mas com uma condicionalidade feroz – por decisão unânime do Conselho Europeu em cada programa nacional de despesa, como propõe Rutte, com eleições marcadas na Holanda para 17 de Março de 2021 – na concessão de empréstimos ou até das borlas. Os Estados ditos frugais (Holanda, Áustria, Dinamarca, Suécia e mais alguns que, como a Finlândia, se escondem atrás destes) dizem não às transferências imediatas de riqueza entre Estados da UE. Mas também dizem não às futuras transferências de riqueza que possam resultar de um segundo surto da pandemia. O segundo medo está associado ao primeiro e corresponde à seguinte interrogação: porque hei-de emprestar dinheiro a um Estado em dificuldades económicas causadas pela pandemia quando um segundo surto poderá agravar a situação e impedir o pagamento da dívida?

Este pensamento, de uma racionalidade linear no curto prazo, é particularmente perigoso porque pode corresponder a uma profecia auto-realizável. A falta de confiança por parte dos credores (ou dos candidatos a credores) irá, como já aconteceu na anterior crise, ser adicionada pelo mercado ao preço da dívida e fazê-lo disparar.

Hoje e amanhã, aqui por Xelas, discutem-se maravedis, milhares de milhões deles. Quem paga o quê a quem. Brexit feito, o “rebate” conquistado pela Sra. Thatcher é agora atribuído aos quatro frugais e também à Alemanha. No seu último ano como chanceler, Merkel continua sem querer mandar na UE, mesmo durante o semestre da presidência alemã do Conselho, mas também não quer pagar para ter a UE. Não há UE grátis?

Escreve à sexta-feira, sem adopção das regras do acordo ortográfico de 1990