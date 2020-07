O Algarve este ano não vai ser como era. As perspetivas do setor não eram animadoras, mas as restrições de circulação que foram impostas, nomeadamente por parte do mercado britânico, fez abalar os negócios dos empresários que operam nesta região. Pelo menos, esta é a garantia dada ao i por vários responsáveis desta atividade. A galinha de ovos de ouro do passado tem agora os olhos postos no mercado interno para minimizar as perdas. Mas ainda insuficiente para fazer face aos prejuízos, como admite ao i, Elidérico Viegas, presidente da AHETA. “No ano passado, 1/3 dos turistas eram nacionais, outro 1/3 eram britânicos e outro 1/3 de outras nacionalidades. Não nos podemos esquecer que os britânicos representaram mais de seis milhões de dormidas, isto só nos estabelecimentos registados”.

Também do lado dos moradores, a opinião é unânime: a maioria das localidades estão vazias e ouvir falar estrangeiro só mesmo os espanhóis, desde que as fronteiras foram abertas, em julho. “Sentimos que há muita falta de turistas, principalmente britânicos e alemães mas, por esta altura, já começam a existir espanhóis em força”, disse ao i, Vítor Guedes, que mora na zona de Faro e tem família em Tavira. Na sua opinião, o cenário repete-se um pouco por todo o sotavento algarvio – Faro, Olhão, Tavira e Vila Real de Santo António, “embora a predominância de britânicos nesta zona habitualmente seja mesmo em Tavira e Faro”. Face à situação atual, Vítor Guedes não tem dúvidas: “Vila Real de Santo António sofreu bastante naquela fase em que a fronteira com Espanha estava fechada mas agora os espanhóis já voltaram”, diz ao i. Mas a realidade de antigamente vai demorar a acontecer: “Ainda não está nada como nos outros anos, nem nada que se pareça”.

A falta de estrangeiros é clara e já foi até divulgada pelo Instituto Nacional de Estatística que garante que a totalidade dos dezasseis principais mercados emissores registou decréscimos expressivos em maio, superiores a 90%. As maiores reduções registaram-se nos mercados britânico, irlandês (-99,4% em ambos), norte americano (-99,3%) e francês (-99,0%).

