O milagre de Espanha e Itália contra Portugal

Talvez a pequenez do país – e a pouca importância na economia europeia – seja a principal responsável pelo que estamos a viver.

Há alguma coisa que não bate certo e a culpa até pode nem ser de ninguém em concreto, nomeadamente do Governo e do seu ministro dos Negócios Estrangeiros. Talvez a pequenez do país – e a pouca importância na economia europeia – seja a principal responsável pelo que estamos a viver. Há três meses, Portugal era apontado como um exemplo no combate à covid-19 e até merecia elogios na principal imprensa internacional. Dizia-se mesmo que o país estava livre da pandemia. Ao mesmo tempo, Espanha, Itália e França debatiam-se com números recorde de mortes e de infetados com o coronavírus. Como que por magia, esses países passaram a ser um exemplo e Portugal passou a ser a nação a evitar.

O verão chegou e a indústria do turismo começou a mexer-se e, como é óbvio, não temos a força dos outros três países latinos. Tudo seria normal se se começasse a evitar a Grande Lisboa, apelando os países que nos colocaram na lista negra aos seus cidadãos para evitarem ir a Odivelas, Loures ou Amadora.

