O diretor do Conselho Internacional de Aeroportos na Europa (ACI Europe) disse, esta quinta-feira, que a recuperação do tráfego aéreo de passageiros de forma a igualar os níveis do ano passado é esperado apenas em 2024.

"Será um ritmo mais lento do que gostaríamos", defendeu o responsável, em comunicado, explicando que esta aproximação aos números registados antes da pandemia de covid-19 só não acontecerá antes devido ao levantamento de restrições às viagens descoordenado.

Recorde-se que este organismo tinha dito que os valores registados o ano passado só iam ser atingidos em 2023,

O ACI Europe assinalou ainda que o tráfego de passageiros em junho caiu 93% em comparação com o mesmo mês em 2019.

No ano passado, os aeroportos europeus receberam 240 milhões de passageiros, valor que este ano desceu para 16,8 milhões.

Segundo a agência Efe, que cita o comunicado, as infraestruturas devem perder um total de 1.570 milhões de passageiros em 2020, o que significa um decréscimo de 64% em comparação com o ano passado.