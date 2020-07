Os ministros da Administração Interna e do Ambiente e Ação Climática anunciaram que Portugal Continental vai entrar em situação de alerta entre as 00h00 horas do dia 17 de julho e as 23h59 horas do dia 18 de julho, devido ao agravamento do risco de incêndio rural, através de um comunicado enviado às redações.

"Face às previsões meteorológicas para os próximos dias, que apontam para um significativo agravamento do risco de incêndio rural, os Ministros da Administração Interna e do Ambiente e Ação Climática assinaram esta quinta-feira o Despacho que determina a Declaração da Situação de Alerta em todo o território do Continente", pode ler-se na nota.

Dez distritos estão em estado de alerta especial de nível vermelho - Viana do Castelo, Braga, Vila Real, Bragança, Viseu, Guarda, Castelo Branco, Santarém, Porto e Aveiro. Nos restantes oito distritos - Beja, Évora, Coimbra, Faro, Leiria, Lisboa, Portalegre e Setúbal - foi ativado o estado de alerta laranja.

Este estado de alerta implica "a elevação do grau de prontidão e resposta operacional por parte da GNR e da PSP", bem como o "aumento do grau de prontidão e mobilização de equipas de emergência médica, saúde pública e apoio psicossocial", afirmam as autoridades. Também as equipas de Sapadores Florestais estão em "mobilização em permanência", assim como o Corpo Nacional de Agentes Florestais e os Vigilantes da Natureza.