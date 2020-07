A Comissão Europeia apresentou orientações aos Estados-membros para assegurar a proteção dos trabalhadores sazonais na UE, no contexto da pandemia, nomeadamente garantindo a segurança e saúde e reforçando as inspeções no terreno.

As orientações têm como objetivo garantir os direitos, a saúde e a segurança dos trabalhadores sazonais e assegurar que estes têm conhecimento dos seus direitos.

Os Estados-membros deverão ainda reforçar as inspeções no terreno para garantir a correta aplicação das regras de SST para os trabalhadores sazonais.