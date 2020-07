A União Europeia vai apoiar Cabo Verde com 12,25 milhões de euros para as medidas emergenciais e preparação da retoma económica no âmbito da pandemia de covid-19, depois de um primeiro desembolso há dois meses de cinco milhões.

Este segundo apoio orçamental se trata de “um grande esforço” e que a verba vai ser disponibilizada de forma rápida ao país.

O novo apoio da UE destina-se a apoiar os esforços do Governo cabo-verdiano na implementação das medidas emergenciais e de mitigação dos efeitos económicos e sociais provocados pelo coronavírus.