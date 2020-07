A polícia russa prendeu 103 pessoas após uma manifestação da oposição contra a recente reforma constitucional que permite ao Presidente do país, Vladimir Putin, o direito de permanecer no poder até 2036, no centro de Moscovo.

Segundo a agência AFP, manifestantes e jornalistas foram presos numa rua no centro de Moscovo, após a manifestação na Praça Pushkin.

A deputada municipal de oposição Yulia Galiamina anunciou, através da rede social Facebook, que tinha sido presa, juntamente com a filha, na capital russa.

Os manifestantes entregaram assinaturas no Supremo Tribunal, uma forma de protesto contra a revisão da Constituição da Rússia.