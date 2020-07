A Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo (ARSLVT) informou, esta quinta-feira, que seis trabalhadores de um hipermercado em Torres Vedras estão infetados com o novo coronavírus. A autoridade regional de saúde informou ainda que uma centena de trabalhadores estão a ser testados, e aguardam agora os resultados laboratoriais.

A cadeia de supermercados confirmou à agência Lusa que "por indicação da Autoridade de Saúde local e com o objetivo de prevenção e deteção precoce de casos, todos os colaboradores do Continente Modelo de Torres Vedras e das lojas da galeria comercial, embora assintomáticos, vão ser testados".

O hipermercado e as lojas continuam abertas, e, de acordo com os responsáveis da empresa as áreas foram desinfetadas e as medidas preventivas, de que é exemplo a verificação da temperatura e eventuais sintomas aos colaboradores, continuam a ser tomadas.

Desde o início da pandemia, Torres Vedras registou 168 casos de infeção, 88 dos quais estão ativos, 75 recuperados e oito morreram.