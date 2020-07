O conselho de ministros designou Mário Centeno para o cargo de governador do Banco de Portugal, anunciou a ministra de Estado e da Presidência, Mariana Vieira da Silva.

A decisão já era esperada depois da votação do parecer, não vinculativo, na Assembleia da República.

De realçar que a saída de Mário Centeno do Governo foi anunciada no passado dia 9 de junho. Entrou para o seu lugar Joao Leão, que já fazia parte da equipa do ministério das Finanças.

