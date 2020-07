Na lista de crimes estão burla qualificada, branqueamento de capitais, associação criminosa, falsificação de documentos, fraude no comércio internacional, entre outros. Saiba quem são os visados.

Ricardo Salgado

Acusado pelo Ministério Público (MP) de 65 crimes no âmbito do processo principal do designado Universo Espírito Santo – 29 de burla qualificada,

12 de corrupção, nove de falsificação, sete de branqueamento, cinco de infidelidade, dois de manipulação de mercado e um de associação criminosa. Conhecido como ‘O Dono Disto Tudo’, o ex-banqueiro foi afastado do cargo de presidente do Banco Espírito Santo (BES) em 2014 e enfrenta agora a acusação pelo que foi fazendo à frente daquele banco.

Francisco Machado da Cruz

O contabilista é acusado de 36 crimes, entre os quais um crime de associação criminosa, um de corrupção passiva, quatro de falsificação de documento, dois de manipulação de mercado, 20 crimes de burla qualificada, cinco de branqueamento, um de infidelidade e ainda dois de manipulação de mercado. Desde julho de 2002 até abril de 2014, exerceu as funções de responsável pela contabilidade das entidades não financeirasdo GES, pedindo a Ricardo Salgado a demissão do cargo.

José Manuel Espírito Santo

Ex-administrador do BES e primo de Ricardo Salgado, está acusado de oito crimes, entre os quais sete de burla qualificada e um de infidelidade, em coautoria. Ocupou várias posições e cargos nas unidades do Grupo Espírito Santo (GES), tendo integrado o conselho superior do GES nas mesmas datas do seu primo – foi um dos elementos desde a sua constituição, em 1993. Entre 2008 e 2014, integrou ainda o conselho administrativo da holding de topo do GES:

a Espírito Santo Control (ESC).

Manuel Espírito Santo

Foi chairman da Rio Forte em 2013 e 2014 – uma das sociedades da cúpula do GES que opera nos setores da agropecuária, imobiliário e turismo e empresa de topo do ramo não financeiro do GES –, o também primo de Ricardo Salgado é acusado de 8 crimes de burla qualificada. Em 1995 iniciou funções no conselho superior do GES,

em representação da sua mãe, Maria do Carmo Moniz Galvão Espírito Santo, e entre 1994 e 2014 fez parte do conselho administrativo do BES.

Amílcar Pires

Ex-administrador e diretor financeiro do BES, é acusado de 26 crimes. Um deles é de associação criminosa em coautoria com outros 11 arguidos, entre os quais Ricardo Salgado e Isabel Almeida, ex-administradora do BES. É ainda acusado de um crime de corrupção passiva, 12 de burla qualificada, sete de branqueamento, dois de infidelidade, um de manipulação de mercado e dois de falsificação de documento. Foi admitido no BES em 1986 até 2014.

Isabel Almeida

No total, são 21 os crimes de que a ex-administradora do BES é acusada pelo MP, um dos quais de associação criminosa em coautoria com outros 11 arguidos. Além disso, é também acusada de um crime de corrupção passiva,

11 de burla qualificada, cinco de branqueamento, um de falsificação de documento, um de infidelidade e ainda um crime de manipulação de mercado. Foi admitida no BES em maio de 1995, vindo a cessar o contrato de trabalho em 2016.