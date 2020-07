Europa digital humana

A minha convicção profunda é que, na União Europeia, ou o processo de digitalização segue uma forte via humanista ou será um rotundo fracasso.

A descarbonização e a digitalização serão os motores da recuperação da economia mundial em geral e da economia europeia em particular. As estratégias e os programas de recuperação serão diferentes e competitivos, baseados nos valores, nas opções políticas e nas escolhas competitivas de cada um dos atores globais.

No que diz respeito à digitalização, decidi parafrasear no título deste texto o mote de um painel de debate em que participei recentemente no âmbito da iniciativa Campus Party Portugal, porque a minha convicção profunda é que, na União Europeia, ou o processo de digitalização segue uma forte via humanista ou será um rotundo fracasso. Afirmo isto com base em três argumentos complementares: os valores exigem-no, o mercado necessita que seja assim e as sinergias potenciais desta abordagem são bastante prometedoras.

Os valores partilhados da União Europeia centram-se na paz, na liberdade e no respeito pelos direitos dos cidadãos, espelhados na democracia e na aplicação do Estado de direito. Não há nenhuma razão para que os valores partilhados na sociedade analógica não sejam transpostos e respeitados na sociedade digital. Além de serem valores intrinsecamente positivos, também darão uma ajuda para definir os objetivos e posicionamento da União no mercado digital global.

A União Europeia desenvolveu muito trabalho científico e regulamentar sobre o desenvolvimento da sociedade digital, mas perdeu a corrida do desenvolvimento e da comercialização em segmentos tão importantes como os conteúdos de lazer, as aplicações logísticas ou as plataformas financeiras. Tentar recuperar a fronteira tecnológica nestes domínios pode ser uma tarefa ao alcance de algumas empresas, mas não é facilmente viável para a maioria da estrutura produtiva da União.

A alternativa é explorar o mercado que ficou a descoberto pela visão mercantilista ou controladora das potências líderes e apostar nos serviços transparentes e seguros para os cidadãos – nos serviços que permitam promover a cidadania e a liberdade, a privacidade e a proteção, a saúde pública e as comunidades de pertença, a inclusão e acesso generalizado aos serviços essenciais.

Um dos problemas-chave com que a União Europeia se depara na sua afirmação competitiva na sociedade digital é o acesso aos dados. Com normas mais restritivas de acesso, o fluxo-chave para uma economia de dados pode constituir um estrangulamento.

Mais uma vez, neste domínio, a resposta está na sociedade digital focada nos cidadãos, em que a troca essencial, respeitadas todas as normas de segurança, transparência e consentimento, será entre serviços com utilidade e dados para poder melhorar continuamente a qualidade desses serviços e, ao mesmo tempo, alimentar a investigação científica e o desenvolvimento de produtos competitivos no mercado global.

A evolução para a sociedade digital exige uma estratégia de diferenciação forte. Convergir na racionalidade digital pode ser uma opção para quem lidera, mas quem quiser desafiar tem de ter a força e a inspiração de correr por fora e fazer a diferença. É o que a Europa digital e humana tem de conseguir fazer.

Eurodeputado