Salgado e os seus amigos vão finalmente prestar contas

Alguns vestiam as fatiotas mais modernaças, adoravam falar para a plateia como se fossem o Bill Gates e até parecia que não eram deste mundo. Eram os iluminados.

Durante anos passeou pelas passadeiras vermelhas do poder e todos se vergavam à sua passagem. Ao seu lado, por vezes, andavam outros grandes gestores que também davam ares de fazerem parte da realeza, neste caso, da ilustre flor do entulho.

Enganaram quase tudo e todos e passaram incólumes durante muito tempo. Só uma vez assisti ao vivo a tal espetáculo e fiquei estupefacto com tanto modernismo e sucesso. Alguns vestiam as fatiotas mais modernaças, adoravam falar para a plateia como se fossem o Bill Gates e até parecia que não eram deste mundo. Eram os iluminados.

Os papalvos de serviço quase se babavam com tanto génio e alguns até foram de férias muito fashion para a neve com eles. Sei que não é bonito bater em quem está caído, mas é impossível passar ao lado do escândalo do BES, que tanto contribuiu para as más contas do país. Ricardo Salgado e os seus amigos obrigaram-nos a todos a passar por um período de austeridade que ainda não ultrapassámos, e é um ótimo sinal que a justiça portuguesa os sente no banco dos réus.

