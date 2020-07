Os efeitos da pandemia de covid-19 no turismo já não tinham sido nada animadores em abril, mas o mês de maio só comprova que a pandemia ainda continua a afetar um dos setores que mais têm contribuído para a economia portuguesa. Ainda assim, os valores apresentados pelo Instituto Nacional de Estatística (INE) mostram ligeiras melhorias face ao mês anterior.

Mas vamos a números. Em maio foram registados 149,8 mil hóspedes e 307 mil dormidas. Os números correspondem a quedas de 94,2% e 95,3%, respetivamente. O gabinete de estatística revela ainda que as dormidas de residentes recuaram 85,9% e as de não residentes 98,4%.

Os proveitos totais registaram uma variação negativa de 97,2% – também aqui é revelada uma melhoria face ao mês anterior, em que os proveitos totais tinham mostrado uma variação negativa de 98,5% –, fixando-se em 11 milhões de euros. Já os proveitos de aposento atingiram 9,6 milhões de euros, diminuindo 96,8%.

E para o INE não há margem para dúvidas: “A informação respeitante a maio reflete efeitos da pandemia de covid-19 quer no comportamento da atividade turística, quer na quantidade de informação primária disponível para a compilação dos resultados apresentados”. Numa altura em que cerca de 70,4% dos estabelecimentos de alojamento turístico estiveram encerrados ou não registaram movimento de hóspedes (85% em abril de 2020), as dormidas na hotelaria (56,6% do total) diminuíram 96,8%.

Mas não foram as únicas a registar grandes perdas: as dormidas nos estabelecimentos de alojamento local (peso de 36,4% do total) decresceram 87,7% e as de turismo no espaço rural e de habitação (quota de 7,1%) recuaram 86,2%. As dormidas em hostels registaram uma diminuição de 89,9%, representando 19,4% das dormidas em alojamento local e 7,1% do total de dormidas nos estabelecimentos de alojamento turístico.

