A GNR divulgou ontem os resultados da operação Moto 2020, destinada a prevenir comportamentos de risco na condução de motociclos e ciclomotores nas vias com maior tráfego. Entre 7 e 13 de julho, a Guarda mandou parar 6712 veículos de duas rodas. Foram registados 58 crimes, 41 por falta de habilitação legal para condução e 14 por excesso de álcool.

Registaram-se ainda 695 contraordenações, sendo as mais comuns por infrações na iluminação e sinalização (122) e falta de seguro (42). Foram ainda instaurados 41 autos por excesso de velocidade; 36 por excesso de álcool; 31 por falta ou mau uso de capacete;e 16 relacionadas com o estado dos pneus.

Entre janeiro e maio, registaram-se 9297 acidentes com vítimas no Continente e 131 mortes na estrada. Os acidentes diminuíram neste período – menos 32,8% face ao ano anterior –, mas desde o início da pandemia houve uma redução do tráfego, que agora está a recuperar. Se, em abril, houve uma quebra de 67% nos acidentes, em maio ela foi de 46%. Segundo os dados da ANSR, houve 2620 motociclos acidentados nos primeiros cinco meses do ano, menos 28% que no ano passado, enquanto os ligeiros envolvidos em acidentes diminuíram 36,7%.