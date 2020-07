O FC Porto venceu (2-0) o Sporting e sagou-se matematicamente campeão nacional na noite desta quarta-feira.

Após a conquista do título, Sérgio Conceição destacou a união do grupo.

"A palavra certa foi 'união'. A união deste grupo. Acreditaram num momento difícil. Depois do jogo com o Braga, ficámos a uma distância considerável do nosso rival e foi fundamental esse acreditar que era o nosso trabalho e a nossa qualidade", referiu o técnico portista, lembrando a distância de sete pontos para o rival Benfica.

A duas jornadas do final do campeonato, os azuis-e-brancos ainda vão disputar o Moreirense e o Sp. Braga, na 33.ª e 34.ª jornada do campeonato.

Já com o título assegurado, Sérgio Conceição lembrou que agora o jogo mais importante para o clube é a final da Taça de Portugal, frente ao Benfica, no próximo dia 1 de agosto.

"Nós agora pensamos é em desfrutar do momento e preparar bem os jogos que estão por vir. Temos de ser sérios independentemente daquilo que acontecesse. Há equipas que estão a lutar por objetivos diferentes e nós temos de dar uma resposta à imagem daquilo que é a grandeza deste grande clube. A partir de agora, o jogo mais importante para nós é a final da Taça de Portugal", rematou.

O treinador de 45 anos procura conquistar o quarto troféu da carreira, sempre ao serviço do FC Porto: tem agora duas Ligas (2017/18 e 2019/20), além da Supertaça (2018/19).