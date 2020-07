A EDP chegou a acordo para comprar ativos da espanhola Viesgo por dois mil milhões de euros, mas para financiar a operação vai avançar com um aumento de capital de mil milhões de euros. Esta é a primeira decisão do novo CEO da elétrica, Miguel Stilwell d’Andrade, que assumiu a liderança da empresa depois de ter António Mexia ter sido afastado.

A E-Redes, a subsidiária da EDP para distribuição de eletricidade em Espanha, vai juntar-se a duas subsidiárias de distribuição de eletricidade da Viesgo: a Viesgo Distribution e a Begasa, que vão passar a ser geridas maioritariamente pela EDP. A elétrica portuguesa terá uma participação de 75,1% e a Macquarie Infrastructure and Real Assets (Europe) Limited (em conjunto com os seus fundos, “MIRA”) torna-se dona dos restantes 24,9% do capital.

A elétrica vai ficar ainda com duas centrais de geração térmica da Viesgo no sul de Espanha, “que potencialmente irão incorporar direito aos pontos de ligação à rede”, assim que outras centrais sejam desativadas em 2021, prevê a empresa.

Ainda esta terça-feira anunciou que irá encerrar três centrais a carvão, a de Sines, a de Aboño e a de Soto Ribera 3.

Esta operação representa para a EDP um investimento líquido de 900 milhões de euros, sendo que a empresa portuguesa vai também assumir a dívida de 1,1 mil milhões da companhia espanhola. Desta forma a operação tem um valor de dois mil milhões de euros para a empresa portuguesa, o que representa um dos maiores negócios realizados pela EDP nos últimos anos. Este negócio avalia a Viesgo em 2,7 mil milhões de euros, sendo que os restantes 700 milhões de euros serão investidos pela MIRA, que continua acionista da Viesgo.

“Após a conclusão da transação, a EDP consolidará integralmente a Viesgo e terá representação maioritária no conselho de administração, com direito a nomear o Chairman, o CEO e o CFO”, em comunicado