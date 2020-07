O Flamengo emitiu, esta quarta-feira, um comunicado em defesa de Jorge Jesus, que está a ser acusado de ter um caso extraconjugal com a advogada Ana Paula Belinger, por um site brasileiro. De acordo com a publicação no site Mag, a mulher de Jorge Jesus, Ivone, terá descoberto a relação com a advogada, o que está a fazer o treinador ponderar o seu regresso a Portugal e ao Benfica, que tem mostrado interesse em voltar a contratar o técnico de 65 anos.

Na nota publicada no site oficial, o clube brasileiro diz que "uma série de notas foram publicadas nos últimos dias nas redes sociais para tentar passar um clima de discórdia" entre a direção e "destabilizar" a equipa e o treinador e afirmam que "não é de hoje" que são lançadas notícias" antes de jogos importantes. Recorde-se que o Flamengo disputa esta noite a segunda mão da final do Carioca, frente ao Fluminense.

"Um Flamengo forte e vencedor incomoda muita gente", apontam na nota. Apesar de não mencionar especificamente o assunto, o Flamengo garante que a "direção está totalmente unida em torno do seu treinador [Jesus] e da sua equipa".

Jorge Jesus já veio a público desmentir os rumores e diz estar a ser vítima de uma "armadilha".

O comunicado do Flamengo na íntegra:

"A tentativa de sempre

Nos últimos dias, uma série de notas foram publicadas nas redes sociais tentando passar um clima de discórdia entre a nossa diretoria e, principalmente, desestabilizar o nosso time através de ataques sórdidos ao nosso mais que vitorioso treinador.

Já não é de hoje que isto acontece antes de jogos importantes.

Usam sempre o mesmo modelo de ataque: ou através de “amigos” na imprensa, ou pelo anonimato covarde das redes sociais, ou ainda pela utilização de “parceiros úteis" para este tipo de ação.

Infelizmente, esta tática ainda existe no nosso Futebol. E mais, ainda sobrevive em poucos na política rubro-negra.

Um Flamengo forte e vencedor incomoda muita gente.

A diretoria está totalmente unida em torno de seu técnico e do seu time".