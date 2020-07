A conselheira de Saúde do governo regional do País Basco anunciou esta quarta-feira que o uso de máscaras passa a ser obrigatório a partir da meia-noite na via pública e em espaços fechados de uso público, independentemente da distância social.

Desta forma, o País Basco adota a mesma medida que outras comunidades autónomas espanholas aprovaram, incluindo as três que fazem fronteira com o País Basco: Cantábria, La Rioja e Navarra.

A decisão resulta da análise da evolução da pandemia que as autoridades sanitárias regionais estão a realizar no País Basco desde o início da "nova normalidade".