O Governo de centro-direita do primeiro-ministro búlgaro Boiko Borissov vai ser esta quarta-feira confrontado no parlamento com uma moção de censura apresentada pela oposição social-democrata, a quinta desde que assumiu o poder em 2017.

O Partido socialista (BSP, social-democrata) acusa o Governo de falhar nas suas promessas para eliminar a corrupção em larga escala, e de atuar em benefício dos oligarcas.

Os sociais-democratas, estimulados pelos protestos governamentais que decorrem há sete dias consecutivos com milhares de pessoas nas principais cidades do país, esperam aproveitar esta nova vaga de contestação e regressar ao poder.