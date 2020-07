O Presidente da República considera que a acusação, conhecida na terça-feira à noite, contra 25 arguidos no processo ‘Universo Espírito Santo’ prova que os portugueses podem confiar na Justiça.

Marcelo Rebelo de Sousa vê como uma “boa notícia” o facto de as investigações continuarem mesmo quando envolvem magistrados, pois mostram “não há ninguém titular de órgão de soberania acima da lei”.

O chefe de Estado fez ainda questão de sublinhar que o processo sobre a queda do Grupo Espírito Santo não foi o único a ter desenvolvimentos recentes.

“O caso Tancos já foi julgado, a Operação Marquês já foi para despacho, o que é uma boa notícia, a apresentação da acusação no caso BES, é também uma boa notícia, as investigações sobre magistrados são uma boa notícia, para mostrar que quem não deve não teme”, afirmou. “Mais vale tarde do que nunca”, acrescentou.