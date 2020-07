Nas culturas orientais, o equilíbrio entre yin e yang é a chave para a saúde de uma pessoa, de acordo com o entendimento tradicional chinês. O ayurveda do hinduísmo também compartilha essa visão sobre o equilíbrio da mente, do corpo e do espírito de uma pessoa como fundamento de uma vida boa.

E partilho desta filosofia de vida: acredito que os alimentos são medicamentos naturais e podem ajudar a prevenir doenças e a aumentar a qualidade de vida. Mas também, como uma epicurista por excelência, o sabor é para mim um dos pontos que estão sempre no topo da lista. Por isso, um dos meus alimentos de eleição de sempre são os cogumelos: contêm proteínas, vitaminas, minerais e antioxidantes. E todos eles trazem vários benefícios para a saúde.

Vêm em várias formas, tamanhos e cores diferentes, e se quiser elevar o patamar use os

considerados medicinais Reishi, Chaga, Shiitake, Lions mane, Cordyceps e Turkey tale que, de acordo com a Healthline, são os seis cogumelos que contribuem para o nosso sistema imunológico e indicados para uma melhor saúde no geral.

Os cogumelos medicinais são utilizados na medicina oriental há milhares de anos e ganharam ainda mais popularidade ultimamente. Além de serem tão benéficos, são absolutamente saborosos; por isso, não há desculpas para que comecem a fazer parte da sua vida.

Por serem um umami, os cogumelos permitem adicionar sabor extra sem sódio ou gordura.

Pode utilizar este caldo para as suas sopas, ensopados e massas, ou até beber um copo.

Caldo de Cogumelos

Ingredientes

2 a 3 copos de cogumelos secos (utilizei uma mistura com um bocado de tudo)

2 litros de água

3 cenouras cortadas grosseiramente

2 talos de aipo cortados grosseiramente

1 folha de louro

Espigas de tomilho

1 colher de sopa de grãos de pimenta-preta

Sal rosa q.b.

2 dentes de alho esborrachados

1 pedaço de gengibre laminado (opcional)

Método

Deixe os cogumelos de molho, cobertos de água, por 20 a 30 minutos. Este tempo depende dos cogumelos que use.

Num tacho coloque os restantes ingredientes. Coe os cogumelos e adicione a água ao tacho.

Leve a cozinhar por 30 minutos, mais ou menos.

Coe o líquido.

Não desperdice:

Reaproveite a cenoura e o aipo para uma sopa.

Se servir como caldo, adicione os cogumelos, cebolinho picado, açafrão-da-terra e outras especiarias de que goste.

Pode usar os cogumelos para outra refeição.