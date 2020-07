A Índia registou, nas últimas 24 horas, 24.498 novos casos de covid-19, elevando assim o número total de habitantes infetadas no país para 936.181.

Segundo o último balanço do Ministério da Saúde indiano, publicado esta quarta-feira, houve também mais 582 pessoas que morreram devido ao novo coronavírus. Desde o início da pandemia já morreram 24.309 pessoas devido ao novo coronavírus.

Devido ao aumento de casos, as autoridades reintroduziram as medidas de confinamento em quase meia dúzia de estados, entre os quais Maharashtra, Tamil Nadu, Bengala Ocidental e Assam, onde apenas é permitido o fornecimento de alimentos essenciais e serviços de saúde, de forma parar a propagação da covid-19. Esta quarta-feira foi imposto um bloqueio de duas semanas no estado orietal de Bihar e também o principal centro tecnológico da Índia, Bangalore, onde estão localizadas filiais da Microsoft, Apple e Amazon será uma zona sob isolamento durante uma semana.

A Índia é o terceiro país com mais casos, ficando logo a seguir aos Estados Unidos e ao Brasil. Segundo um balanço da agência France-Press, cerca de 13,2 milhões de pessoas foram infetadas pelo novo coronavírus, tendo morrido, devido à doença, cerca de 574 mil pessoas.