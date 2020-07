Daniel Lewis Lee, 47 anos, natural de Yukon, no Oklahoma, foi executado na prisão federal de Terre Haute com uma dose letal de pentobarbital após ter sido condenado por ter assassinado, nos anos 1990, uma família do Arkansas.

Esta foi a primeira execução federal de um prisioneiro no “corredor da morte” em 17 anos, nos EUA, através de uma injeção letal.