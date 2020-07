Segundo o boletim da situação epidemiológica em Portugal, revelado esta terça-feira pela DGS, já morreram 1.668 pessoas infetadas com o novo coronavírus desde o início do surto no país, mais seis óbitos face ao boletim de ontem.

Nas últimas 24 horas foram ainda confirmados 233 novos casos, elevando para 47.051 o número de diagnósticos positivos. Do total diário de contágios, 142 infetados, ou seja 61%, foram registados na Grande Lisboa.

O número de recuperados voltou a subir e situa-se agora nos 31.550, depois de mais 485 pessoas terem sido consideradas recuperadas nas últimas 24 horas.

Há 472 doentes internados, mais cinco do que ontem, dos quais 69 estão em Unidades de Cuidados Intensivos, mais seis face ao último balanço.

A aguardar resultados laboratoriais estão ainda 1.472 pessoas e as autoridades de saúde têm em vigilância 34.641 contactos.

O boletim de hoje atualiza os dados por concelho depois de mais de uma semana sem haver esta contabilização. Lisboa é o concelho com mais infetados, com 4.084 casos, segue-se Sintra com 3.219, Loures com 2.088, Amadora com 1.989, Vila Nova de Gaia com 1.756, Porto com 1.427, Odivelas com 1.349, Matosinhos com 1.304, Braga com 1.260, Cascais com 1.212 e Gondomar com 1.097.

Casos confirmados:

827 meninos e 707 meninas com menos de 10 anos;

964 rapazes e 1090 raparigas entre os 10 e os 19 anos;

3.284 homens e 3.813 mulheres entre os 20 e 29 anos;

3.627 homens e 3.996 mulheres entre os 30 e 39 anos;

3.455 homens e 4.303 mulheres entre 40 e os 49 anos;

3.060 homens e 4.168 mulheres entre os 50 e os 59 anos;

2.248 homens e 2.534 mulheres entre os 60 e 69 anos;

1.553 homens e 1.762 mulheres entre os 70 e os 79;

1.813 homens e 3.798 mulheres casos com mais de 80 anos;

29 homens e 20 mulheres cujo grupo etário é desconhecido

20.860 casos do sexo masculino e 26.191 do sexo feminino

Óbitos:

1 homem e 1 mulher entre os 20 e os 29 anos;

1 homem e 2 mulher entre os 30 e os 39 anos;

10 homens e 10 mulheres entre os 40 e os 49 anos

38 homens e 17 mulheres entre os 50 e os 59 anos;

102 homens e 48 mulheres entre os 60 e os 69 anos;

196 homens e 128 mulheres entre os 70 e os 79 anos;