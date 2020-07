Um polícia brasileiro foi filmado a pisar uma mulher numa tentativa de a imobilizar. O caso aconteceu no dia 30 de maio, em Parelheiros, São Paulo e as imagens foram divulgadas, este domingo, pelo programa Fantástico, da Globo.

Segundo a mulher, dona de um bar, que não quis ser identificada, mas deu o seu testemunho, a Polícia foi chamada ao local devido a um cliente que colocou a música num volume alto. Na altura, a mulher servia bebidas aos clientes, que consumiam na rua, em frente ao bar. A polícia terá tentado conter algumas pessoas, entre eles um amigo da mulher. Segundo os agentes, a mulher de 51 anos tê-los-á agredido com uma barra de ferro e uma vassoura, porém, a mulher assegura que não foi ela que retirou a barra de ferro da grade e as imagens mostram uma vasssoura nas mãos de um jovem.

"Eu não arranquei essa barra de ferro. Quando eu acordei, eu vi essa barra na mão dele [do polícia]”, assegura a mulher, que garante ter sido esmurrada e que um dos agentes lhe terá partido a tíbia. Depois disso, a alegada vítima garante que foi levada para o alcatrão onde um polícia lhe pisou o pescoço. As imagens mostram o agenta da polícia com o pé esquerdo em cima do pescoço da mulher e, a determinada altura, este chega a levantar o pé direito e a ficar equilibrado apenas no esquerdo, em cima da vítima.

"Eu me debatendo e quanto mais eu me debatia, mais ele apertava a botina no meu pescoço”, contou a mulher no programa.

A mulher terá sido levada para a esquadra, e, agora, passado um mês e meio, foi submetida a uma cirurgia à perna. Esta segunda-feira, o governador de São Paulo, João Doria, garantiu, nas redes sociais, que os agentes envolvidos no caso foram afastados e vão responder a um processo disciplinar.